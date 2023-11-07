На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой

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В Сахалинской области произошло ЧП в городе Холмск. В понедельник, 6 ноября, большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Соответствующие кадры публиковались в социальных сетях.
Очевидцы рассказали, что дерево упало из-за сильного ветра, помяв задний бампер и крышу автомобиля. Также в машине разбиты окна.
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Диана Аванесян