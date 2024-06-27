На Сахалине сиделка издевалась над пожилой женщиной-инвалидом

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Сахалинской области выясняют подробности ситуации с сиделкой в Южно-Сахалинске. Та издевалась над пожилой женщиной-инвалидом, за которой должна была присматривать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Перед этим в местных СМИ и пабликах появилась запись с домашней камеры видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как сиделка издевается над пенсионеркой: не даёт женщине встать с постели, кидает её на матрас, заламывает руки, кричит на подопечную и громко молится, чтобы изгнать из неё злых духов.
Видеоматериалы редакциям предоставил 68-летний сын старушки, инвалида первой группы, который нанял сиделку, чтобы она ухаживала за матерью, предупредив ту, что в комнате установлена камера. Когда он увидел, как сиделка относится к пенсионерке, он поговорил с ней, но беседа результата не возымела. Тогда мужчина обратился в полицию.
Правоохранители организовали проверку в отношении действий сиделки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также:
Сиделка дома престарелых задушила постояльца во время бритья
Сиделка обокрала питерского пенсионера почти на миллион рублей
В краже 2 млн рублей у внука Корнея Чуковского подозревается его сиделка
Видеоматериалы редакциям предоставил 68-летний сын старушки, инвалида первой группы, который нанял сиделку, чтобы она ухаживала за матерью, предупредив ту, что в комнате установлена камера. Когда он увидел, как сиделка относится к пенсионерке, он поговорил с ней, но беседа результата не возымела. Тогда мужчина обратился в полицию.
Правоохранители организовали проверку в отношении действий сиделки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также:
Сиделка дома престарелых задушила постояльца во время бритья
Сиделка обокрала питерского пенсионера почти на миллион рублей
В краже 2 млн рублей у внука Корнея Чуковского подозревается его сиделка
Александр Бойцов