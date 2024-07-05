На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу

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На острове Сахалин неподалёку от села Победино строители при проведении подготовительных работ по прокладке газовой трубы обнаружили авиабомбу, предположительно, ФАБ-50. Также рядом лежала миномётная мина.
Для идентификации боеприпасов в Победино выезжали специалисты инженерно-саперного подразделения 68-го армейского корпуса. Об опасной находке сообщили сотрудникам Федерального государственного казённого учреждения «Амурский спасательный центр МЧС России». Из Хабаровска на место вылетел самолёт Ан-72 с двумя специалистами-взрывотехниками на борту. Утром 5 июня они прибыли в островной регион для утилизации авиабомбы и мины, сообщает пресс-служба МЧС.
Место находки было оцеплено. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте обнаружения. Никто не пострадал. Специалисты МЧС напоминают: при обнаружении предметов, напоминающих боеприпасы, к ним не следует приближаться и, тем более, трогать. О находке необходимо немедленно оповестить экстренные службы.
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Александр Бойцов