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На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
«18 марта 2024 года вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова в городе Москвы обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают следователи столичного Следственного Комитета. Они выясняют все обстоятельства ЧП. По данному факту организована доследственная проверка. Также человеческие останки направят на судебно-медицинскую экспертизу. Уже по её результатам примут процессуальное решение.
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