В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома

Фото: istockphoto/Tennessee Witney
Скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома.
Об этом РЕН ТВ рассказал источник, который знаком с ситуацией.
По факту обнаружения скелета началась проверка. Неизвестно, как долго разлагающийся труп пролежал на чердаке.
Ранее сообщалось, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.
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«На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет. Он был одет в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине»,- рассказал собеседник РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.
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Мария Фирсова