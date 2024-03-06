На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва и начавшегося следом пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в социальных сетях глава республики Тыва Владислав Ховалыг. По его словам, сейчас на месте уже работают все необходимые службы, создан оперативный штаб





По информации Telegram-канала SHOT, ЧП на территории ТЭЦ произошло примерно в 8-40 утра 6 марта по местному времени. Из здания котельной был эвакуирован 21 человек. Все пострадавшие сотрудники — по меньшей мере 14 человек — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом.