На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва и начавшегося следом пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в социальных сетях глава республики Тыва Владислав Ховалыг. По его словам, сейчас на месте уже работают все необходимые службы, создан оперативный штаб
Предположительно, пожар начался в котельной. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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