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На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек

Baza: Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 05:56
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва и начавшегося следом пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в социальных сетях глава республики Тыва Владислав Ховалыг. По его словам, сейчас на месте уже работают все необходимые службы, создан оперативный штаб

По информации Telegram-канала SHOT, ЧП на территории ТЭЦ произошло примерно в 8-40 утра 6 марта по местному времени. Из здания котельной был эвакуирован 21 человек. Все пострадавшие сотрудники — по меньшей мере 14 человек — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом.



Предположительно, пожар начался в котельной. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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#пожар
#взрыв
#тэц
#происшествия
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Оценено влияние на Рунет повреждения кабеля в Красном море
РБК: повреждение кабеля в Красном море может привести к нарушению графика в РФ
06 марта 2024, 04:27

Фото: iStock/kynny

Повреждение интернет-кабелей в Красном море, соединяющих Европу, Азию и Африку, не окажет прямого влияния на российскую часть сети, пишет РБК.
Однако опрошенные изданием эксперты признают, что серьезные проблемы в Европе и Азии косвенно повлияют на российский трафик. В частности, генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что сервисы, которые частично или полностью зависят от ресурсов, расположенных в других странах, работают в стране нестабильно.

Глава точки обмена графиком Piter-IX Николай Метрюк указал, что по поврежденным кабелям в Россию поступает трафик «специфичных сервисов» которые составляют несколько процентов от общего трафика страны.

Ранее сообщалось, что на поврежденные телекоммуникационные кабели между Европой, Азией и Африкой приходится 25 процентов подводного трафика в этом регионе. Поврежденные кабели расположены в южной части Красного моря и находятся под юрисдикцией Йемена.

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#море
#интернет
#происшествия
#йемен
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МЧС: Число погибших при пожаре в Зеленограде выросло до четырёх человек
06 марта 2024, 04:19

Фото: Пресс-служба МЧС России

Количество людей, погибших при пожаре в Зеленограде, достигло четырёх. Об этом сообщили в ГУ МЧС Москвы. Ранее стало известно, что крыша горящего жилого дома обрушилась, несмотря на то, что возгорание удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров.




По сообщению собеседника агентства ТАСС, хозяин дома, до сих пор находящийся в состоянии опьянения, так и не смог объяснить прибывшим на место спасателям, находился ли в доме кто-то на момент начала пожара.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

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#погибшие
#москва
#зеленоград
#пожар
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Премьер Гаити не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок в нём
AP: Перестрелки в столице Гаити не дали приземлиться премьер-министру страны
06 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/rarrarorro

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Об этом заявило агентство Associated Press.
Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.

AP отмечает, что ситуация с невозможностью возвращения Анри в страну может быть связана с тем, что он не находился на Гаити с момента начала беспорядков.

Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

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#происшествия
#аэропорт
#стрельба
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ВМС США сбили в Красном море ракету и три БПЛА, принадлежащие хуситам
CENTCOM: США сбили в Красном море хуситскую баллистическую ракету и три БПЛА
06 марта 2024, 03:19

Фото: Официальный сайт Центрального командования США

Одна противокорабельная баллистическая ракета и три беспилотных летательных аппарата, запущенные в сторону американского военного судна USS Carney, были сбиты ВМС США в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в социальной сети X.
Кроме того, позднее были уничтожены еще три ракеты и три морских дрона. Сообщается, что судно не получило повреждений, а пострадавших нет.

Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что атаковало два эсминца ВМС США в Красном море. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа отметил, что объекты были атакованы противокорабельными ракетами и беспилотниками. Он пояснил, что атака стала ответом на англо-американскую агрессию против Йемена. Также он предупредил, что хуситы могут расширить зону своих действий, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.

Днём ранее Центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.

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#сша
#военные
#бпла
#хуситы
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ТАСС: Три человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде
06 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/Bilanol

В Зеленограде при пожаре в жилом частном доме погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Москвы.




Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время площадь пожара составляет 90 квадратных метров, при этом до сих пор существует угроза обрушения. По его словам, хозяин дома находится в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог пояснить спасателям, находится ли внутри ещё хоть кто-то.

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#жилой дом
#пожар
#погибшие
#москва
#зеленоград
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В Киеве допустили возникновение масштабного пожара из-за поджога
Попко: киевские власти допустили поджог как вероятную причину крупного пожара
06 марта 2024, 01:57

Фото: iStock/PamWalker68

Киевские городские власти допустили, что причиной масштабного пожара возле озера Тягле мог стать поджог, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, первоначальная площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 3 гектаров. Попко сообщил, что обратился в органы внутренних дел для расследования инцидента.

«Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог», – сказал чиновник.

Ранее под Киевом разгорелся масштабный пожар.

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#происшествия
#украина
#киев
#пожар
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В Ванкувере молния ударила в самолёт, на борту которого были более 500 человек
City News: В аэропорту Ванкувера молния ударила в самолёт с 550 пассажирами
06 марта 2024, 01:45

Фото: iStock/Teka77

Молния ударила прямо в самолёт с 550 пассажирами на борту, который вылетел из международного аэропорта Ванкувера, сообщают CityNews. Произошедшее случайно снял студент-пилот, который хотел запечатлеть момент взлета своего любимого Boeing 777-300.
Лайнер авиакомпании Air Canada направлялся в Лондон, и после попадания в него электрического разряда продолжил двигаться по пути. Со слов местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере. Из сотен находившихся на борту пассажиров также никто не пострадал.



По данным Национальной метеорологической службы США, пассажирские самолеты поражаются молнией в среднем один или два раза в год.

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#самолет
#канада
#аэропорт
#происшествие
#самолёты
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SHOT: В Новой Москве из-за загоревшегося холодильника погибли два человека
05 марта 2024, 23:54

Фото: iStock/wirot_pathi

Два человека погибли из-за загоревшегося холодильника в посëлке Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, а позднее — и источник агентства ТАСС в оперативных службах столицы.
Возгорание началось в половине десятого вечера 5 марта в доме на улице Ленина. По предварительным данным, в квартире на втором этаже, в которой проживала пожилая пенсионерка со взрослым сыном, произошло короткое замыкание очень старого холодильника. После этого он загорелся и квартира начала быстро наполняться едким дымом, который увидели вызвавшие полицию соседи — они и вызвали полицию.

Прибывшие на место спасатели долго не могли вскрыть тяжёлую железную дверь, поэтому им пришлось проникать в квартиру через окно с помощью пожарной лестницы. Пострадавших смогли вытащить на воздух и передать медикам, однако время было упущено: спасти надышавшихся дымом людей уже не смогли.

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#новая москва
#пожар
#погибшие
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Под Киевом разгорелся крупный пожар
«Обозреватель»: под украинской столицей разгорелся пожар на площади 3 гектара
05 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/Kara Capaldo

Крупный пожар возник в районе озера Тягле под Киевом, сообщает украинское издание «Обозреватель».
Очевидцы рассказали, что в небо поднимается пламя и черный дым. По их словам, у пожарных не было возможности потушить огонь из-за отсутствия дорог.

По данным издания, на нескольких участках горит сухая трава и камыш. Площадь пожара составляет около 3 гектаров. На место происшествия прибыли спасатели, ведутся работы по тушению пожара.

Ранее в Техасе бушующий лесной пожар стал одним из крупнейших в истории США.

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#происшествия
#украина
#киев
#пожар
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