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На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал
22 января 2024, 05:43
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел взрыв угольной пыли, который привел к выбитым окнам под действием ударной волны, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в результате взрыва мельницы котла № 7. Важно отметить, что в турбинном цехе повреждений не зафиксировано, и персонал не пострадал.

Жители города сообщили, что в их квартирах наблюдалось небольшое понижение температуры, однако «Территориальная генерирующая компания № 14» заверила, что не произошло нарушений в теплоснабжении, и котел уже был отремонтирован.

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#инцидент
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В США помощница учителя созналась в совращении 14-летних школьников
LHL: В США помощница учителя созналась в совращении 14-летних школьников
22 января 2024, 05:30

Фото: iStock/Vladimir Koval

В США жительница штата Кентуки Эллен Филлипс призналась в совращении школьников, пишет Lexington Herald Leader.
Бывшая помощница учителя предстала перед судом и признала вину в совращении школьников от 14 до 16 лет. В судебных документах указывается, что женщина соблазняла школьников в соцсетях и мессенджерах. В некоторых случаях их общение заканчивалось личной встречей и сексуальной связью.

Например, одного из 15-летних мальчиков Филлипс в социальных сетях уговаривала заняться сексом, но тот не мог выйти из дома, потому что его родители ещё не спали. В ответ женщина перечислила возможные предлоги, под которым мальчик сможет улизнуть из дома, а также предложила подростку алкоголь и оральный секс.

Филлипс предъявили обвинения в противоестественных сексуальных отношениях и изнасилованиях. Помощнице учителя может быть назначено наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Villages News: 68-летнего американца арестовали за секс с мужчиной в парке
22 января 2024, 04:36

Фото: iStock/MattGush

В США житель деревни Сент-Кэтри признал свою вину после того, как занялся в парке сексом с другим мужчиной. Об этом пишет Villages News.
На прошлой неделе 68-летний Дэвид Сэмюэл Танзи предстал перед судом округа Самтера по обвинению в непристойном поведении. Однако мужчина свою вину не признал и остался на свободе под залог 500$.

Окружной шериф Самтер рассказал, что некоторое время назад стал получать жалобы на «подозрительных людей и совершаемые ими действия» в местном парке. На обозначенной территории было решено усилить патрулирование. Так, 10 января помощник шерифа застал Дэвида Танзи во время занятия сексом с другим мужчиной в общественном месте.

Он рассказал, что Танзи, заметив правоохранителя, попытался быстро надеть штаны, но «упал на задницу». Нарушителя снова арестовали за непристойное поведение и совершение развратных действий.

Партнёром Дэвида оказался 60-летний американец Винсент Марк Робертс из города Саммерфилд. Его тоже арестовали, однако свою вину Робертс не признаёт.

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#сша
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#секс
#арест
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В США три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта
NYT: В США три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта
22 января 2024, 04:09

Фото: iStock/dgphotography

В штате Оклахома, США, в результате крушения медицинского вертолёта погибли три человека. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник среди официальных лиц.
В публикации говорится, что в момент трагедии на борту находились три человека. Члены экипажа потеряли связь с центром управления после завершения перевозки пациента, по дороге на базу в Уэзерфорде.

По данным Федерального управления гражданской авиации, вертолёт Bell B06 разбился около 00:00 (8:00 по мск) 21 января, при этом место крушения удалось определить не сразу. Имена погибших членов экипажа в настоящее время не разглашаются.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#крушение
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Сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы
22 января 2024, 01:38

Фото: сайт прокуратуры Москвы

В прокуратуре сообщили, что пешеход, сбитый на остановке в Москве, скончался на месте.
В Телеграм-канале столичного ведомства говорится, что пешеход погиб от телесных повреждений, полученных в результате ДТП. Водитель и пассажир в настоящее время госпитализированы.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

В воскресенье, 21 января, вечером автомобиль сбил человека на Перовском шоссе и врезался в мачту городского освещения.

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В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
«Фонтанка»: В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла, заблудившись в поле ночью
22 января 2024, 00:57

Фото: iStock/Ulyana Glukhikh

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поле обнаружили замёрзшую девушку. Спасти ей жизнь не удалось, пишет «Фонтанка».
Замёрзшей девушкой в поле в Мурино стала 23-летняя уроженка Дагестана. Друг девушки рассказал, что около двух часов ночи 20 января они возвращались домой в деревню Лаврики. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились.

Девушка около пяти утра сказала спутнику, что замерзает, и попросила оставить её в поле, дойти до ближайших домов и вызвать скорую помощь. Утром замёрзшую нашёл местный участковый, который получил от медиков сообщение о происшествии. Спасти жизнь пострадавшей не удалось.

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Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY
USA TODAY: В США в пожаре погибли пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид
22 января 2024, 00:40

Фото: iStock/Kara Capaldo

В американском городе Галвестон, штат Техас, пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид погибли при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает USA TODAY.
По информации издания, пожар случился в одном из домов на Сили-авеню. В пожарной службе отметили, что второй этаж дома обрушился на первый.

Начальник городской пожарной службы Чарльз Олсен рассказал, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил дом полностью. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела пожилой пары и их сына.

Личности погибших не раскрываются, однако, по словам очевидцев, в доме проживали родители с 47-летним сыном-инвалидом. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Глава СК Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
22 января 2024, 00:20

Фото: iStock/undefined undefined

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане, который следовал в Россию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Росавиация предварительно сообщила, что самолет Falcon, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов РФ, потерпел крушение в Афганистане.

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, выполняющих чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский с транзитным пунктом в Ташкенте.

Ассоциация туроператоров России уточнила, что среди пассажиров была семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы.

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В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
21 января 2024, 21:07

Фото: iStock/BrianAJackson

В одном из клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что один из посетителей заведения по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, танцевавшей в хиджабе, после чего началась драка. Во время потасовки Ирасхан достал нож и ранил троих человек.

Двоих пострадавших в настоящий момент госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом.

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#сотрудники
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Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе
Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета следил за полетом
21 января 2024, 17:05

Фото: iStock/undefined undefined

Отец одного из пилотов частного самолета, который сегодня, 21 января, разбился в Афганистане, рассказал в беседе с «Известиями», что следил за полетом сына.
Отец пилота Дмитрия Белякова поделился, что данный рейс был «обычным санитарным». Мужчина отметил, что он следил за рейсом, который направлялся в Таиланд, по Flightradar.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Среди пассажиров также присутствовали граждане РФ.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.

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