На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

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На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел взрыв угольной пыли, который привел к выбитым окнам под действием ударной волны, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Жители города сообщили, что в их квартирах наблюдалось небольшое понижение температуры, однако «Территориальная генерирующая компания № 14» заверила, что не произошло нарушений в теплоснабжении, и котел уже был отремонтирован.
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