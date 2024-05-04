На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В Ставропольском край погиб ребенок, которого ударило током во время игры с воздушным змеем. По данному факту проводится проверка, написал в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
По его словам, трагедия произошла, когда змей зацепился за провода ЛЭП. Предварительно правоохранительные органы и медики утверждают, что причиной гибели стало прикрепление воздушного змея к металлическому проводу с высокой проводимостью электричества.
В свете этой трагедии глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности своих детей, особенно в период летних каникул. Он также призвал обсудить с ними правила безопасного поведения на улице, об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, и напомнить им о правилах дорожного движения.
Глава округа подчеркнул, что безопасность детей лежит в руках родителей.
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В свете этой трагедии глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности своих детей, особенно в период летних каникул. Он также призвал обсудить с ними правила безопасного поведения на улице, об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, и напомнить им о правилах дорожного движения.
Глава округа подчеркнул, что безопасность детей лежит в руках родителей.
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Артем Кузьмин