На таиландском острове Пхукет чиновник на машине насмерть сбил россиянина

25 июля 2026, 23:14

Фото: iStock/Thales Antonio

На таиландском острове Пхукет местный чиновник за рулём автомобиля сбил россиянина – тот скончался в больнице. Об этом сообщает портал Rawai.com со ссылкой на полицию.





Трагедия произошла 23 июля в округе Тхаланг. Предварительно, 41-летний Леонид Юровский переходил дорогу у супермаркета около 17:00 по местному времени (13:00 мск), когда на него наехало авто марки Ford. Пострадавшего госпитализировали, спустя три часа врачи констатировали смерть.



За рулём иномарки находился представитель местной администрации по имени Тханет Навалонг. Пока полиция не предъявляла ему обвинений – следователи изучают записи камер видеонаблюдения. Машину направили на специальную экспертизу.



Ранее «Радио 1» передавало, что группа из шести туристов оказалась в сложной ситуации во время восхождения на Эльбрус. Зарегистрированные альпинисты, оказавшиеся на седловине горы на высоте около 5100 метров, не смогли самостоятельно продолжить спуск и попросили о помощи.