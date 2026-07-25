МЧС отправились на помощь альпинистам, которые не могут самостоятельно спуститься с Эльбруса

25 июля 2026, 22:58

Шесть туристов застряли на Эльбрусе и подали сигнал бедствия

Фото: Istock / den-belitsky

Группа из шести туристов оказалась в сложной ситуации во время восхождения на Эльбрус. По данным SHOT, зарегистрированные альпинисты находятся на седловине горы на высоте около 5100 метров и не смогли самостоятельно продолжить спуск.