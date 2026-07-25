МЧС отправились на помощь альпинистам, которые не могут самостоятельно спуститься с Эльбруса
Группа из шести туристов оказалась в сложной ситуации во время восхождения на Эльбрус. По данным SHOT, зарегистрированные альпинисты находятся на седловине горы на высоте около 5100 метров и не смогли самостоятельно продолжить спуск.
Вечером участники группы подали сигнал бедствия. На помощь туристам направились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России — к месту нахождения группы выдвинулись восемь специалистов.
Сейчас спасатели устанавливают состояние туристов и оценивают условия для проведения эвакуации. Высота, сложный рельеф и погодные условия делают спуск с этой точки особенно опасным.
Ранее сообщалось о другой трагедии на Эльбрусе: во время восхождения отец и сын сорвались со скалы на высоте около 4000 метров, пытаясь подняться на восточную вершину. В результате происшествия мальчик погиб, а мужчину удалось эвакуировать.
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