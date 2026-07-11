На Тайване из-за супертайфуна «Бави» пострадали 87 человек

11 июля 2026, 14:25

Фото: iStock/PROMT8

На фоне приближения супертайфуна «Бави» к Тайваню пострадали 87 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны со ссылкой на Центральный центр реагирования на стихийные бедствия.





Люди получали травмы в основном при падениях с велосипедов и перемещениях предметов. По состоянию на утро субботы, с острова эвакуировали 14,2 тысячи человек. Большинство из них находится в уезде Хуалянь на востоке страны. Стихийное бедствие оставило около 27 тысяч домов без света.



Метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «Свирепый». Вихрь зародился юго-восточнее Японии, недалеко от Марианских островов, сейчас он движется на запад.



По оценкам специалистов, после Тайваня тайфун обрушится на Китай, где вызовет проливные дожди и наводнения. Он должен пересечь побережье провинции Фуцзянь уже этим вечером.



Ранее сообщалось, что Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения вихря к городу Вэньчжоу.