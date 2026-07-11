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Супертайфун «Бави» надвигается на Китай: более миллиона человек эвакуированы

Китай эвакуировал 1,8 млн человек из-за приближения супертайфуна «Бави»
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна «Бави» к городу Вэньчжоу. Об этом сообщает агентство Reuters.



Тайфун замедляется и ослабевает на своем северо-западном пути над более холодными морями, но по-прежнему представляет серьезную опасность. В дождевых полосах содержится большой объем влаги, а их размер ппримерно равен территории Франции.

В Национальном метеорологическом центре отметили, что максимальная устойчивая скорость ветра в эпицентре достигла 144 километров в час.

50-летний житель Вэньчжоу Хуан Синхуань рассказал, что немного волнуется, но верит, что все будет хорошо, поскольку город уже переживал тайфуны.

Лидия Пономарева

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