Супертайфун «Бави» надвигается на Китай: более миллиона человек эвакуированы
Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна «Бави» к городу Вэньчжоу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Тайфун замедляется и ослабевает на своем северо-западном пути над более холодными морями, но по-прежнему представляет серьезную опасность. В дождевых полосах содержится большой объем влаги, а их размер ппримерно равен территории Франции.
В Национальном метеорологическом центре отметили, что максимальная устойчивая скорость ветра в эпицентре достигла 144 километров в час.
50-летний житель Вэньчжоу Хуан Синхуань рассказал, что немного волнуется, но верит, что все будет хорошо, поскольку город уже переживал тайфуны.
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