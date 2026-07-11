Супертайфун «Бави» надвигается на Китай: более миллиона человек эвакуированы

11 июля 2026, 14:16

Китай эвакуировал 1,8 млн человек из-за приближения супертайфуна «Бави»

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна «Бави» к городу Вэньчжоу. Об этом сообщает агентство Reuters.