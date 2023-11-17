На Украине снова прогремели взрывы

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Взрывы снова прозвучали на Украине. На этот раз – в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, сообщило украинское издание «Страна».
Также сообщалось о взрывах на родине украинского президента Владимира Зеленского — в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях Украины.
Ранее издание «Зеркало недели» написало о взрывах на юге Одесской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев