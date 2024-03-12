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На Украине сообщили о взрыве на левом берегу Киева

«Страна.ua»: На левом берегу Киева раздался взрыв
12 марта 2024, 00:56
Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В левобережной части Киева прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua» на своем Telegram-канале.
«Тревога в городе не объявлялась», – говорится в сообщении.

В то же время Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграме сообщила, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.


Также взрывы прозвучали в подконтрольной украинским властям части Запорожья.

Ранее, вечером 11 марта, сообщалось о взрывах в Одессе.

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#украина
#запорожская область
#киев
#взрыв
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На Украине сообщают о взрывах в Одессе
«Зеркало недели»: в Одессе слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
12 марта 2024, 00:12

Фото: iStock/RamonCast

На фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги для Одесской области был включен в 22:54 по московскому времени.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Одессе, Харькове и Снигиревке.

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#происшествие
#украина
#одесса
#взрыв
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ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов
ФСБ задержала жителя Иваново по подозрению в финансировании террористов
11 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление ведомства по региону.
Отмечается, что в отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене. Решением суда он заключён под стражу на два месяца.

ФСБ уточняет, что 31-летний мужчина финансировал украинскую националистическую организацию, которая признана террористической и запрещена на территории России. Деньги он переводил безналичным способом в виде криптовалюты.

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#фсб
#задержание
#финансирование
#террористы
#украина
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В Ленобласти обнаружили тела трёх членов семьи с пулевыми ранениями в голове
В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов и их сына
11 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Уголовное дело по факту обнаружения троих тел с признаками насильственной смерти возбуждено в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Отмечается, что в посёлке Красносельское после пожара в жилом доме были обнаружены тела супругов и их сына с огнестрельными ранениями головы.

СК РФ по Ленинградской области возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух и более лиц.

В настоящее время следователи проводят следственные и оперативные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Так назначены судебные экспертизы.

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#убийство
#семья
#ленинградская область
#ск рф
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На Урале пятиклассница поздравила старшеклассников с 23 февраля групповым сексом
На Урале пятиклассница занялась групповым сексом со старшеклассниками
11 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/juriskraulis

В Первоуральске Свердловской области пятиклассница занялась групповым сексом с двумя старшеклассниками. Так девочка решила поздравить ребят с 23 февраля. Об этом пишет Mash.
11-летняя девочка позвала в гости двоих мальчиков из восьмого класса и предложила заняться им сексом втроем в качестве подарка на День защитника Отечества. Часть процесса подростки сняли на телефон, чтобы потом похвастаться перед друзьями.

Мама одного их мальчиков увидела видео в телефоне сына. Тогда она обратилась в полицию и написала заявление, в котором потребовала наказать девочку и друга за совращения своего ребенка. Полиция провела с детьми профилактическую беседу.

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#день защитника отечества
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Соколов из «Уральских пельменей» попал под проверку МВД после дебоша в переходе
МВД проверяет Соколова из «Уральских пельменей» после скандала в переходе
11 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге полицейские приступили к проверке информации о конфликте участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками в переходе метро. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых.
Он отметил, что ни от одной из сторон конфликта не поступало сообщений и официальных заявлений о случившейся перепалке.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с группой молодых людей в подземном переходе в метро Екатеринбурга.

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В Таиланде в курортном городе Паттайя нашли тело мертвого россиянина
11 марта 2024, 17:05

Фото: iStock/Chalabala

Молодого россиянина 34 лет нашли мертвым в городе Паттайя. Об этом сообщает представитель городского отдела полиции.
Тело погибшего было обнаружено местными жителями накануне в небольшой роще в районе Джомтиен. Как удалось проследить по записям с камер видеонаблюдения, россиянин вошел в рощу около 4 утра 10 марта, затем вышел из нее, потом зашел снова и больше не появлялся в зоне видимости.

Следствие вынесло свои предположения об обстоятельствах смерти туриста. Тело погибшего направили на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок. После проведения всех экспертиз станет понятной точная причина смерти.

Сообщается, что россиянин прибыл в Таиланд в январе 2024 года.

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#таиланд
#россияне
#происшествие
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Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о подкупе
11 марта 2024, 16:44

Фото: iStock/Zolnierek

Вице-президента акционерного банка «Россия» Игоря Андреева арестовали на два месяца по делу о подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее сотрудники ленинградского отделения УФСБ задержали Андреева во время получения крупной суммы денег в размере 2 млн рублей от бизнесменов, которые занимаются строительством элитного коттеджного поселка.

Задержанный будет находиться под арестом минимум до 4 мая 2024 года. Андреев обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В результате следственного расследования оперативникам удалось выяснить, что за последние три года вице-президент акционерного банка «Россия» получил почти 30 млн рублей.

Адвокаты банкира обращались в суд с предложением о заключении Андреева под домашний арест и о залоге в 5 млн рублей, однако, суд выбрал заключение под стражу.

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#суд
#банки
#санкт-петербург
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В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи
11 марта 2024, 16:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что первый в российской истории южнокореец сначала был задержан в рамках уголовного дела о шпионаже, а затем этапирован из Владивостока в Москву.

Как сообщили представители правоохранительных органов, личность гражданина, подозреваемого в шпионаже, была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке, где судом ему был вынесен приговор в виде лишения свободы. Затем он был этапирован в Москву, где с ним проведут следственные действия.

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#арест
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Еще одного участника «голой вечеринки» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Участника «голой» вечеринки Большакова оштрафовали на 200 тысяч рублей
11 марта 2024, 15:18

Фото: istock / Zolnierek

Мировой судья в Москве оштрафовал ещё одного участника «голой» вечеринки блогера Вячеслава Большакова за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом информирует РИА Новости.
Большакова признали виновным по ч. 3 статьи 6.21 КоАП РФ(пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Ранее за участие в скандальном мероприятии наказали рэпера Vacío, который заплатил 200 тысяч штрафа за пропаганду ЛГБТ*. Суммарно он был арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на 25 суток. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Гостями «голой вечеринки», состоявшейся 21 декабря, были знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза, журналистка Ксения Собчак и другие.

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