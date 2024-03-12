На Украине сообщили о взрыве на левом берегу Киева

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В левобережной части Киева прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua» на своем Telegram-канале.
«Тревога в городе не объявлялась», – говорится в сообщении.
В то же время Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграме сообщила, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Ранее, вечером 11 марта, сообщалось о взрывах в Одессе.
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Александр Климов