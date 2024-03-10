На Украине заявили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне

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Назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), прогремели взрывы.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в находящимся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше людей на фоне плохих условий существования.
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Александр Климов