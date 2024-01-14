На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС

Фото: iStock/pxhidalgo
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик. Об этом сообщает RUV.
Отмечается, что все жители города эвакуированы. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По информации источника, трещина, которая открылась в земле, увеличивается. Экстренные службы Исландии отправили вертолеты для установления точного места извержения и оценки уровня опасности. На данный момент в Гриндавике частично отсутствует электричество.
Ранее профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов заявил, что среди камчатских вулканов наибольшую опасность представляет Авачинский. Другие опасные вулканы, по словам Плечова, – Корякский и Безымянный.
Читайте также:
В МГУ назвали самый опасный вулкан Камчатки
В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
По информации источника, трещина, которая открылась в земле, увеличивается. Экстренные службы Исландии отправили вертолеты для установления точного места извержения и оценки уровня опасности. На данный момент в Гриндавике частично отсутствует электричество.
Читайте также:
В МГУ назвали самый опасный вулкан Камчатки
В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Екатерина Коршунова