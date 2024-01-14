В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

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Загадочные куклы, конфискованные перуанскими таможенниками во время проверки груза, который направлялся в Мексику, имеют земное происхождение. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что конфискованные куклы сделаны из бумаги, клея и металла, которыми скреплены кости людей и животных. Примечательно, что в процессе их создания был использован современный клей.
На данный момент сотрудники прокуратуры Перу не выяснили, кому именно принадлежали объекты. По данным официальных лиц, предполагаемым получателем является гражданин Мексики.
Ранее сообщалось, что мумию женщины в нижнем белье обнаружили в отеле. Она лежала на кровати. По некоторым данным, это тело 34-летней женщины из Тюмени.
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Екатерина Коршунова