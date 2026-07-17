17 июля 2026, 03:13

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На юго-западе Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.





Эпицентр находился в море восточнее острова Танэгасима, который относится к префектуре Кагосима. Очаг залегал на глубине 40 километров. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало, опасности цунами не объявляли.



Ранее «Радио 1» передавало, что уссурийские таможенники пресекли попытку вывоза редких монет Японской империи. Культурные ценности, отчеканенные в XIX веке, обнаружили у 20-летнего иностранца, следовавшего в Китай. Мужчина утверждает, что вёз монеты в чемодане как сувениры, но не задекларировал их, так как не знал о запретах. Подробности о том, какое наказание ждет туриста, читайте в нашем материале.