Монеты Японской империи обнаружили уссурийские таможенники у иностранца

16 июля 2026, 11:20

Фото: пресс-служба ФТС России

Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Культурные ценности, отчеканенные в период правления императора Мэйдзи, 20-летний иностранец пытался скрыть от таможенного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.