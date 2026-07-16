Монеты Японской империи обнаружили уссурийские таможенники у иностранца
Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Культурные ценности, отчеканенные в период правления императора Мэйдзи, 20-летний иностранец пытался скрыть от таможенного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Турист, следовавший в Китай в составе группы на автобусе через пункт пропуска Пограничный, был остановлен во время досмотра. В его чемодане обнаружили четыре монеты номиналом 1 сен, выпущенные в 1874, 1877, 1881 и 1887 годах.
Мужчина объяснил, что купил эти монеты в качестве сувенира в музее Владивостока и не был осведомлён о правилах вывоза культурных ценностей. Эксперты установили, что монеты были изготовлены более ста лет назад.
Предметы изъяли. В отношении мужчины возбуждены два административных дела: по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров). Согласно этим статьям, предусмотрены штрафы и конфискация изъятых предметов.
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