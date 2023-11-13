На юношу, который избил старшеклассницу, занявшую детские качели, завели уголовное дело

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В Ленинградской области завели уголовное дело на женщину и ее племянника за избиение 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево. Об этом сообщает РАИ Новости.
По информации следствия, 11 ноября женщина вместе с родственником, который находился в состоянии наркотического опьянения, напали на девочку на детской площадке. Молодой человек 2004 года рождения и женщина 1982 года рождения обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Парень задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Сети появилось видео, на котором видно, как парень бьет школьницу по голове, пока та пытается защититься от ударов руками. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи. Возможно, парня не устроило, что она заняла качели, предназначающиеся для детей. Обстоятельства выясняются.
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Алина Юрчак