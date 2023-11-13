В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку

Фото: istockphoto/iweta0077
В Санкт-Петербурге в розыск объявлен 14-летний подросток, который надругался над 10-летней девочкой.
«Фонтанка» пишет, что мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. По её словам, в августе в посёлке Песочный её дочери угрожал на стадионе старшеклассник. Позже школьник надругался над ребёнком.
Оперативники установили, что обидчиком девочки оказался юноша, который проживает на Васильевском острове.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой. ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
Оперативники установили, что обидчиком девочки оказался юноша, который проживает на Васильевском острове.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой. ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
Мария Фирсова