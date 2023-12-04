Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море

Фото: iStock/Phototreat
В воскресенье произошли нападения сразу на три коммерческих судна, которые работали в международных водах на юге Красного моря, им на помощь направился эсминец USS CARNEY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Пентагона — CENTCOM.
Речь идет о сухогрузах UNITY EXPLORER под флагом Багамских островов, а также NUMBER 9 и SOPHIE II под флагами Панамы — при этом два последних получили незначительные повреждения.
Представители Министерства обороны США при этом уверены в том, что все три атаки были совершены повстанцами-хуситами в Йемене, но организованы Ираном. Соединённые Штаты «рассмотрят возможность предпринять ответные меры», говорится в заявлении Пентагона.
Ранее катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона, сообщило о том, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован беспилотниками и ракетами из Йемена. Однако экипажу эсминца удалось отразить атаку при этом никто не пострадал. Отмечалось, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.
Читайте также:
Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
Представители Министерства обороны США при этом уверены в том, что все три атаки были совершены повстанцами-хуситами в Йемене, но организованы Ираном. Соединённые Штаты «рассмотрят возможность предпринять ответные меры», говорится в заявлении Пентагона.
Читайте также:
Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена
Артем Путинцев