На заводе по производству Ми-8 и «Ансатов» нашли поддельные детали

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха») обнаружила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и «Ансат».
Об этом пишет РИА Новости.
Дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность резины. Возбуждено уголовное дело.
После испытаний дефективную резину изъяли из общей массы. Использованную продукцию также изъяли из цехов и заменили на вертолётах.
Проверка показала, документы о качестве резины оказались поддельными. Каким именно образом вскрылись махинации, не уточняют. В данный момент уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства.
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«Данные изделия поставлял на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур. Дефект продукции выявила заводская служба качества», —рассказали в «Ростехе».
После испытаний дефективную резину изъяли из общей массы. Использованную продукцию также изъяли из цехов и заменили на вертолётах.
Проверка показала, документы о качестве резины оказались поддельными. Каким именно образом вскрылись махинации, не уточняют. В данный момент уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства.
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Мария Фирсова