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Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси сообщил, что Украина не способна взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают её в этом мнении.
По его словам, он не намерен голосовать за выделение очередного финансирования на нужды Украины. При этом у него сохраняется уверенность, что после продолжительных согласований новый пакет финансовой помощи Украине выделят.
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«Говорить о том, что нам удастся разбить РФ, истощить резервы её армии за счет жизней украинцев, при этом зная, что в итоге им никогда не удастся победить, они не вернут Крым. при этом мы заявляем об этом как об одной из целей. Это является морально предосудительным поступком, как и финансирование этого», - сказал своё мнение Мэсси телеведущему Такеру Карлсону.
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Мария Фирсова