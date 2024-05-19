Над Португалией пролетел метеорит

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Вечером 18 мая над Португалией пронесся огромный ярко-синий метеорит. Об этом информирует издание Publico.
Согласно информации источника, яркую вспышку света в небе видели в основном в северных районах Португалии. Примечательно, что многие жители южных регионов, судя по данным социальных сетей, также наблюдали метеорит.
В настоящее время сведений о падении небесного тела еще нет. Отмечается, что ночью спасателям поступил звонок о том, что объект, возможно, рухнул в Серре де Монтемуро, но на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года жители сразу пяти турецких провинций стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны.
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В настоящее время сведений о падении небесного тела еще нет. Отмечается, что ночью спасателям поступил звонок о том, что объект, возможно, рухнул в Серре де Монтемуро, но на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года жители сразу пяти турецких провинций стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны.
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Екатерина Коршунова