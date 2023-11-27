Над Смоленской областью ПВО сбила украинский дрон

Фото: сайт Минобороны РФ
В Министерстве Обороны Российской Федерации заявили о том, что российские ПВО успешно сбили украинский беспилотник над Смоленской областью при попытке совершить террористическую атаку.
«Вечером двадцать шестого ноября, около 23:20 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.Читайте также:
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