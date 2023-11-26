Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении. Потери украинской армии составили около 200 бойцов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка ДНР», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике 80-й штурмовых, 5-й штурмовых, 93-й, 42-й, 30-й, 28-й механизированных бригад ВС Украины в районах Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Артёмовского и Андреевки в Донецкой Народной Республике.
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Диана Аванесян