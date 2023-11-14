Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе

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Наркоман из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ, но был задержан за все свои преступления, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 24-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы, однако, был задержан с наркотиками и провёл 11 суток под арестом.
Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.
Выяснилось, что мужчина планировал вступить в легион «Свобода России»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за участие в террористической организации.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Евгения Парфентьева