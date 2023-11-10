20-летняя россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

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Суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
«Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка по убеждению мошенников должна была поджечь военкомат, но перепутала и чуть не спалила больницу.
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