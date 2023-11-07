Нашли убийцу спустя 15 лет: Под Тулой психопат убил 14-летнюю девочку и спрятал тело

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В Туле сотрудники Следственного комитета установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве школьницы 15-летней давности. Об этом сообщает «Myslo».
По данным издания, 14-летняя Клевцова Татьяна была воспитанницей Тульской областной школы-интерната. В июле 2008 года девочка решила сбежать из летнего лагеря в Одоевском районе. Она позвонила 29-летнему знакомому и попросила подбросить её до Тулы.
По данным следствия, он начал приставать к девочке, но та упорно сопротивлялась. Она оттолкнула его, за что мужчина ударил девочку булыжником по голове. Школьница скончалась от полученной травмы, после чего убийца выбросил труп в овраг в Ленинском районе и уехал с места происшествия.
Осанки девочки обнаружили только 2019 году, возбудили уголовное дело. Через несколько лет упорной работы следователей нашли очевидца, который описал подозреваемого и его автомобиль.
Мужчину задержали, он свою вину признал. Экспертиза установила, что он невменяемый. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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По данным следствия, он начал приставать к девочке, но та упорно сопротивлялась. Она оттолкнула его, за что мужчина ударил девочку булыжником по голове. Школьница скончалась от полученной травмы, после чего убийца выбросил труп в овраг в Ленинском районе и уехал с места происшествия.
Мужчину задержали, он свою вину признал. Экспертиза установила, что он невменяемый. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Алина Юрчак