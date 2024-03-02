NDTV: Снегопад в Афганистане унес жизни 15 человек, ещ` десятки получили ранения

Сильный снегопад в Афганистане унёс жизни 15 человек, и ещё почти три десятка получили ранения, сообщает портал NDTV. В ответ на эти трагические события находящиеся у власти талибы объявили о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота.