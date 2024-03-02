NDTV: Снегопад в Афганистане унес жизни 15 человек, ещ` десятки получили ранения

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Сильный снегопад в Афганистане унёс жизни 15 человек, и ещё почти три десятка получили ранения, сообщает портал NDTV. В ответ на эти трагические события находящиеся у власти талибы объявили о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота.
Кроме того, статистические данные, полученные из провинций Балх и Фарьяб, указывают на разрушительное воздействие на домашний скот: из-за недавних снегопадов погибло почти десять тысяч животных.
Сильный снегопад привел к закрытию ключевых транспортных маршрутов, включая перевал Саланг и доступ к различным провинциям, таким как Гор, Бадгис, Газни, Герат и Бамиан. Мохаммад Ашраф Хакшенас, представитель Министерства общественных работ, подтвердил временное перекрытие этих маршрутов из-за сильного снегопада за последние два дня.
Мисбахуддин Мустейн, назначенный талибами представитель Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства, подчеркнул оперативность реагирования комитетов, сформированных во всех провинциях. Эти комитеты активно работают над открытием заблокированных дорог, распределением продовольствия пострадавшим общинам и спасением тех, кто оказался в затруднительном положении после сильного снегопада.
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«Снегопад продолжается и очень сильный, и люди обеспокоены, поскольку их домашний скот понес потери, многие дороги перекрыты, и движения практически нет», — заявил один из местных жителей по имени Абдул-Кадир.
В ответ на кризис Афганистан объявил о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота. Власти выделили пятьдесят миллионов афгани для поддержки владельцев домашнего скота в провинциях Балх, Джаузджан, Бадгис, Фарьяб и Герат.
Мисбахуддин Мустейн, назначенный талибами представитель Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства, подчеркнул оперативность реагирования комитетов, сформированных во всех провинциях. Эти комитеты активно работают над открытием заблокированных дорог, распределением продовольствия пострадавшим общинам и спасением тех, кто оказался в затруднительном положении после сильного снегопада.
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Артем Путинцев