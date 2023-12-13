Синоптик: В Москву придет кошмарный снегопад и оттепель

Российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.