Синоптик: В Москву придет кошмарный снегопад и оттепель

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Москву накроет сильный снегопад, а потом начнётся оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, обильные осадки придут в российскую столицу с юга. Предполагается, что количество выпавшего снега приблизится к рекордным показателям.
Специалист подчеркнул, что сразу после снегопада в Москву придет потепление. Столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений.
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«В пятницу нас ждет кошмарный снегопад. Он будет очень большим, близким к рекорду, так как с юга надвигается южный циклон. Осадки начнутся в ночь с четверга на пятницу и будут продолжаться весь день. Плюс к этому добавится ветер до 15-17 метров в секунду, а это грозит заносами», — сказал Шувалов.
«В воскресенье наступит первая в этом году оттепель, которая будет чередоваться с похолоданием практически на протяжении всей следующей недели. Будет +1…+3 градуса, но снег все равно не растает, потому что по результатам снегопада снежный покров может достичь полуметра», — добавил синоптик.Читайте также:
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Екатерина Шмакова