«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом

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В подмосковной Балашихе 25-летний молодой человек подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима. По словам пресс-службы подмосковного главка СК России, он с января по июнь 2024 года подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.
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Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.
Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в этом случае речь идет о покушении на преступление, а именно убийство путем отравления двух и более лиц.
«По совокупности возможных статей, даже при условии раскаяния и содействия следствию, срок, к которому могут приговорить отравителя, скорее всего окажется приличным — от 6 лет и выше строгого режима», — сказал эксперт.
Он добавил, что для установления всех обстоятельств дела, необходимо проведение различных экспертиз, которые не только установят вещество, которым хотели отравить, но также и оценить вред здоровью.
«Воздействие отравляющего вещества было длительным и бесследно для организма это не проходит. Более того в некоторых случаях отравление человека тем или иным веществом может дополнительно свидетельствовать о намерении убийства с особой жестокостью», — уточнил собеседник.
По его словам, помимо уголовной ответственности, отравителя могут привлечь и к гражданской. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.
«При вынесении приговора суд будет оценивать множество факторов: мотивы, личностные качества отравителя, степень вреда здоровью, принцип воздействия отравляющего вещества (является ли он особо мучительным), длительность воздействия отравляющего вещества, мнение потерпевших и другое», — заключил Павел Воропаев.
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Анастасия Бондарева