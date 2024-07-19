Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей

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В подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Об этом пишет «МК».
Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных.
Родители обратились в больницу. Врачи не смогли установить причины ухудшения здоровья. Семейная пара написала заявление в полицию. Оперативники установили скрытую камеру в квартире. У них получилось заснять, как Артём кладёт сильнодействующее химвещество в продукты.
Мужчину задержали. На допросе он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что на 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Родители обратились в больницу. Врачи не смогли установить причины ухудшения здоровья. Семейная пара написала заявление в полицию. Оперативники установили скрытую камеру в квартире. У них получилось заснять, как Артём кладёт сильнодействующее химвещество в продукты.
Мужчину задержали. На допросе он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что на 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова