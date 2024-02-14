«Не знают законов». Юрист Комагина рассказала, как спасти животное из запертой квартиры

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Полицейские часто не знают законов, в том числе такого понятия, как «крайняя необходимость», как в ситуации с запертой в квартире в посёлке Томилино собакой. Такое мнение высказала «Радио 1» юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.
Случай произошёл в городском округе Люберцы. Животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой». Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище.
Она подчеркнула, что в её практике никогда не получалось просто вскрыть дверь с участковым. Комягина рассказала, как действовать, если животное погибает за закрытой дверью чужой квартиры.
Сейчас полицейские ищут хозяина, а пёс остаётся под присмотром соседей и волонтёров.
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«Меня удивляет поведение наших полицейских. Такое впечатление, что в юриспруденции не существует понятие крайней необходимости. Это подразумевает, что для сохранения прав и законных интересов человека или третьего лица можно нарушить какие-то другие права. Главное, чтобы баланс был соблюдён, то есть причинённый вред не был больше предотвращённого. Очевидно, что спасение живого существа важнее, чем дверь. Когда дело доходит до суда, там всегда вникают в ситуацию и не ведут себя, как полиция. Если человек не просто ворвался в квартиру, а спасал животное, наказания не последует», – заверила собеседница «Радио 1».
«Во-первых, нужно найти добровольца, готового забрать животное. Потом необходимо обратиться в полицию, причём не просто позвонить, а написать заявление и изложить ситуацию. Будет зафиксировано, что вы пытались решить вопрос нормальным путём, но, скорее всего, вам будет отказано. В этом случае обращайтесь в прокуратуру. Чаще всего, когда прокурор подключается, дело начинает двигаться», – продолжила юрист.Если прокуратура тоже игнорирует заявителя, эффективным станет обращение к местному депутату.
«У него гораздо больше возможностей позвонить нужным людям и придать делу ускорение, чем если вы сами будете стучать во все двери. Затем приезжают полиция, доброволец, готовый взять животное, прокурорский сотрудник. Желательно пригласить представителя управы, который будет вести съёмку, и мастера, который вскроет замок аккуратно, чтобы дверь не была раскурочена. Когда животное будет изъято из квартиры, помещение опечатают», – заключила Анастасия Комагина.Инцидент в Люберцах разрешился благополучно – работники Мособлпожспаса прибыли на место происшествия и в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь. За ней спасателей встречала собака породы спаниель. Больше в квартире никого не было. Жилище было захламлено.
Сейчас полицейские ищут хозяина, а пёс остаётся под присмотром соседей и волонтёров.
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Лора Луганская