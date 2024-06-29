Неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского у посольства Израиля

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В Сербии возле посольства Израиля неизвестный мужчина ранил из арбалета сотрудника жандармерии, попав ему в шею. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший был нейтрализован ответным огнем.
Инцидент произошел около 11 часов утра. Мужчина атаковал жандарма, охранявшего посольство. Жандарм, родившийся в 1990 году, в целях самообороны применил оружие, в результате чего нападавший скончался.
Раненый полицейский находится в сознании и будет прооперирован для извлечения стрелы из шеи. Проводится расследование.
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