Питерский школьниц выстрелил однокласснице в лицо из арбалета

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В школе Санкт-Петербурга выстрелил в лицо однокласснице из игрушечного арбалета, об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По информации министерства, утром 8 ноября в дежурную часть питерской полиции поступил звонок об инциденте в школе на Васильевском острове.
13-летний подросток принёс в школу игрушечный арбалет, пластмассовые стрелы и противогаз. Из игрушечного оружия он выстрелил в лицо своей однокласснице. Девочку госпитализировали в больницу с травмой глаза средней степени тяжести.
Стрелявшего из арбалета подростка передали в руки психологам.
По факту произошедшего проводится проверка.
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13-летний подросток принёс в школу игрушечный арбалет, пластмассовые стрелы и противогаз. Из игрушечного оружия он выстрелил в лицо своей однокласснице. Девочку госпитализировали в больницу с травмой глаза средней степени тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка.
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Евгения Парфентьева