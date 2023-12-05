Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека

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В Астрахани мужчина хотел отомстить владельцу авто, который облил его грязью. Он поджег автомобиль, но ошибся и спалил машину соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД РФ по Астраханской области.
Ранним утром 1 декабря сотрудникам полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ во дворе дома в Ленинском районе. Легковушка стоимость порядка 190 тысяч рублей полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания стало неисправное оборудование или поджог.
Полицейские позже задержали подозреваемого, который ранее был осужден за порчу чужого имущества и особо тяжкое преступление.
Поджигатель рассказал, что накануне шел в гости к товарищу, а проезжающие мимо авто обило его грязью. Он заметил, что незнакомец припарковал машину во дворе, где жил его знакомый. Он решил поджечь автомобиль, чтобы отомстить. Только ошибся и спалил машину другого человека.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Астраханцу может грозить до 5 лет тюрьмы.
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Полицейские позже задержали подозреваемого, который ранее был осужден за порчу чужого имущества и особо тяжкое преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Астраханцу может грозить до 5 лет тюрьмы.
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Алина Юрчак