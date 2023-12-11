«Общественное»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Херсонской области

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Несколько взрывов прогремели в поселении Снигиревка, расположенном в той части Херсонской области, которая в данный момент подконтрольна официальному Киеву. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»). Сейчас в этой части региона объявлена воздушная тревога.
Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев