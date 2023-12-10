В Одесской области Украины произошли взрывы

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Звуки взрывов слышны на территории Одесской области Украины. Сообщается также о работе систем противовоздушной обороны.
Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.
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Александр Бойцов