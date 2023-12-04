Обвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 лет колонии строго режима

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В понедельник, 4 декабря, в ходе заседания Преображенского суда Москвы по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова гособвинение запросило для него 19,5 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, прокурор выступил с ходатайством о лишении Михаила Абызова ордена Дружбы и запрете выполнять распорядительные функции на 5 лет.
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