Обвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 лет колонии строго режима

В понедельник, 4 декабря, в ходе заседания Преображенского суда Москвы по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова гособвинение запросило для него 19,5 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.