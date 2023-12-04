«Жертв может быть больше»: Убивший пять россиянок маньяк избежал пожизненного срока

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Жители Свердловской области возмутились мягким приговором, который получил 44-летний маньяк Михаил Незнамов, убивший пять девушек. Об этом сообщает РАИ Новости.
Мужчину осудили на 17 лет, но, как считают родственники жертв, этот приговор несправедлив и маньяк заслуживает пожизненного наказания.
С 2000 по 2005 год в Каменск-Уральском был совершен ряд преступлений с одинаковым почерком. Мужчина нападал на девушек ночью, насиловал и убивал их, используя колготки своих жертв. Долгое время преступления не могли раскрыть. Убийства прекратились, когда Незнамов получил срок за разбой. Он вышел на свободу в 2012 году.
Спустя 10 лет следователи решили проверить незакрытые дела прошлых лет. С помощью имеющегося образца ДНК они смогли выйти на Незнамова. Он сотрудничал со следствием и отделался минимальным наказанием, избежав таким образом пожизненного заключения.
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