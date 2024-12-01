Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием

Фото: iStock/undefined undefined
Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и пошел на сделку со следствием. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В материалах дела говорится, что Портянников активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Обвиняемому вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ.
Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как выяснилось, не соответствовали условиям контракта.
Читайте также:
Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
Появились детали облавы в московском клубе
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
Обвиняемому вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ.
Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как выяснилось, не соответствовали условиям контракта.
Читайте также:
Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
Появились детали облавы в московском клубе
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
Екатерина Коршунова