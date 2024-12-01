Появились детали облавы в московском клубе

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Силовики не нашли ничего запрещенного во время рейда в московском клубе связи. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканал, алкоголь продавался посетителям без паспортов.
Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за скопления людей в комнате.
Рейд в клубе был совершен в субботу вечером, 30 ноября. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. Позже сообщалось, что несколько подростков были госпитализированы с «передозом».
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«Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», – рассказал источник телеканала.
Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за скопления людей в комнате.
Рейд в клубе был совершен в субботу вечером, 30 ноября. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. Позже сообщалось, что несколько подростков были госпитализированы с «передозом».
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Александр Климов