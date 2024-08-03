Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями

Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями. Об этом сообщил РИА Новости его брат Алексей Серебряков.
По словам Алексея, их родственники по отцовской линии идут из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с украинских земель. Он отметил, что подрывник Евгений некоторое время посты в социальных сетях на украинском языке.
Однако изучение Серебряковым родословной и общение в сети на украинском не связано с политикой, добавил Алексей.
Напомним, 24 июля текущего года два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Данные МВД гласят, что взрыв прогремел в результате детонации предмета, установленного на машину. Дело было передано в столичный главк Следственного комитета. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.
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Однако изучение Серебряковым родословной и общение в сети на украинском не связано с политикой, добавил Алексей.
Напомним, 24 июля текущего года два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Данные МВД гласят, что взрыв прогремел в результате детонации предмета, установленного на машину. Дело было передано в столичный главк Следственного комитета. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.
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Екатерина Коршунова