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В Турции задержан россиянин, подорвавший машину военного в Москве

24 июля 2024, 18:08
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Турции задержали гражданина Российской Федерации, который взорвал Toyota Land Cruiser вместе с военнослужащим на севере Москвы. Об этом проинформировал глава МВД республики Али Ерликая в социальной сети X.
Подрывник по имени Евгений Серебряков после совершения преступления направился из Москвы в Бодрум, там его и задержали. Как сообщает министр, задержание произошло в 10:30 по местному времени (совпадает с московским – ред.), после сообщения, которое поступило в штаб-квартиру турецкого Интерпола.

До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый по этому делу сбежал из России и находится в Турции. В настоящий момент никаких сведений о возможной передаче Серебрякова российской стороне нет.



В результате подрыва автомобиля пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы.

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#ск рф
#турция
#преступники
Мошенники выманили у профессора лазерной физики Зорова 5,3 млн рублей
24 июля 2024, 18:11

Фото: istockphoto/NanoStockk

У профессора лазерной физики Московского государственного университета Никиты Зорова мошенники выманили 5,3 миллиона рублей. Учёного и педагога «развели» с помощью якобы перевода денег «Русскому добровольческому корпусу»*.
8 июля, когда 80-летний профессор отдыхал на даче, ему позвонил лже-сотрудник ФСБ и напугал рассказом о том, что с его счёта ушёл перевод Денису Капустину**, главе РДК*, передаёт телеграм-канал Baza. Затем ему позвонил следующий аферист, представившийся уже сотрудником Центробанка, и подтвердил информацию о переводе средств. Дале с использованием психотехник последовал уже достаточно привычный «развод» с помощью переводе денег на «безопасный» счёт.

Зоров помчался в Москву снимать деньги. Причём, поначалу судьба, казалось, пыталась защитить его от мошенников, но профессор проявлял завидное упорство в стремлении расстаться со своими деньгами. В первом отделении банка, куда он обратился, учёному сказали, что его карта заблокирована. Тогда, инструктируемый «сотрудником ЦБ», он поехал по другому адресу. В банкомате не оказалось достаточной суммы наличных. Наконец, в третьем по счёту отделении Зоров снял необходимую сумму и отправил мошенникам сначала три миллиона по указанным ими реквизитам, а затем из другого отделения ещё 2,7 миллиона.

Только после этого профессор рассказал о происходящем своему сыну, и тогда стало ясно, что он стал жертвой злоумышленников и лишился сбережений.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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#банк
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В Коломне строители нашли в земле неразорвавшийся артиллерийский снаряд
24 июля 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественный войны обнаружили строители в ходе земляных работ в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Рабочие связались с единой службой спасения «Система-112» и сообщили, что при устройстве ливневой канализации наткнулись на подозрительный предмет. Прибывшие на место взрывотехники определили, что это 122-милиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Специалисты, соблюдая технику безопасности, утилизировали обнаруженный боеприпас.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве в квартиру на восьмом этаже залетела летучая мышь. Животное поймали и выпустили на свободу работники Мособлпожспаса.

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#мособлпожспас
#великая отечественная война
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Стало известно местонахождение исполнителя подрыва автомобиля в Москве
Директор ФСБ Бортников: Исполнитель подрыва машины в Москве сбежал В Турцию
24 июля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Alesmunt

Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на автопарковке на севере Москвы уже находится вне пределов Российской Федерации. Он сбежал в Турцию.
Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Он также добавил, что вопрос задержания и экстрадиции подозреваемого находится в стадии обсуждения с турецкими коллегами.

Ранее в столичном Следственном комитете сообщили об установлении личности подозреваемого в осуществлении подрыва автомобиля, а также машины, на которой он приехал на место преступления. Это было такси марки Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работали оперативники из числа лучших следователей московского СК.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на автостоянке на севере Москвы около 6:30 утра. В салоне находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.

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В Петербурге задержан курьер мошенников после поездки за деньгами к пенсионерке
24 июля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/artoleshko

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали курьера мошенников вскоре после того, как он ездил за деньгами к пожилой женщине. Камера домофона зафиксировала его телефонный инструктаж перед тем, как он позвонил в нужную квартиру.
Менее двух недель назад подозреваемый исполнял роль курьера по поручению аферистов, обманувших 84-летнюю жительницу Ланского шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Они убедили пожилую женщину обналичить все сбережения и передать в чужие руки, заверив её, что все деньги будут храниться на безопасном счёте, а её собственный счёт «атакуют хакеры».

В два приёма — 10 и 11 июля — мошенники забрали у доверчивой пенсионерки более 2,7 миллиона рублей. Перевозчика купюр зафиксировала камера домофона, когда он по телефону получал последние инструкции злоумышленников. Женщина обратилась в полицию после того, как передала вторую часть денег. Накануне, 23 июля, оперативники задержали курьера. Он задержан пока на двое суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Toyota Land Cruiser с военным и его женой взорвали в Москве: что известно, подробности
В Москве взорвали Land Cruiser военнослужащего: подробности происшествия
24 июля 2024, 15:30

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

24 июля у жилого дома в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, когда в него сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Редакция «Радио 1» собрала основные сведенья о происшествии.

Взрыв внедорожника на парковке у дома в Москве

Ранним утром в среду, 24 июля, на парковке возле жилого дома на Синявинской улице в Москве прогремел взрыв. Взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, после того как владелец положил вещи в салон и спокойно сел за руль.

Взрыв сильно повредил всю переднюю часть машины, задел припаркованные рядом автомобили. Фрагменты пластика и железа раскидало на десятки метров вокруг. После взрыва автомобиль не загорелся.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. Предварительно, взрывчатку в районе 500 граммов в тротиловом эквиваленте заложили под днище около водительского сиденья.
Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины
Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины

Пострадавшие

Согласно предварительной версии, авто принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову — заместителю начальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По данным Телеграм-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не касается воинской части, однако также служит в ВС РФ.

Сам Андрей Торгашов заявил изданию РИА Новости, что ни он, ни его жена не пострадали при взрыве внедорожника на улице Синявинской, так как они уже давно проживают по другому адресу.

«Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет», — приводит агентство слова Торгашова.
Отдельно Андрей Торгашов отметил, что «служил давно».
Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве
Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве
Помимо хозяина автомобиля, в нём находилась его жена. Оба серьёзно пострадали: мужчине оторвало ступни, женщина получила рваные раны лиц. Очевидцы оказали им первую помощь, сейчас пара госпитализирована.

Расследование

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

В СК сообщили, что личность подрывателя установлена. Подозреваемый в причастности к преступлению мог приехать к месту преступления на такси, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас двор жилого дома оцеплен по всему периметру, следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

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В подмосковной квартире поймали летучую мышь
24 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Мособлподспаса

Летучая мышь залетела в квартиру на восьмом этаже девятиэтажного дома в Орехово-Зуеве, незваную гостью отловили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что встал рано утром, чтобы отправиться на работу, и увидел, как по дому мечется летучая мышь. Животное обследовало квартиру, обнаружило коробку под столом в одной из комнат и устроилась там на дневной сон», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по вызову и, надев плотные перчатки, поймали заснувшую летучую мышь. После этого они выпустили её на свободу.

Ранее сообщалось, что в Дубне помогли коту, застрявшему сначала на дереве, а потом на крыше. В спасательной операции приняли участие коммунальщики города и местные жители.

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В Ленобласти задержали супругов, легализовавших более 4 тысяч мигрантов
24 июля 2024, 15:18

Фото: istockphoto / vichinterlang

Полиция в Ленинградской области задержала семейную пару, которая с мая 2022 года незаконно легализовала более 4 000 мигрантов, фиктивно регистрируя их в хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
Незаконный канал миграции организовали жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Их бизнес начался в мае 2022 года. Сообщается, что родственница подозреваемой открыла на свое имя хостел в нежилом помещении в Волхове.

Супруги регистрировали там иностранцев. В 2023 году работу хостела остановили, из-за выявленных нарушений, однако через месяц там был зарегистрирован и открыт новый хостел, который сменил собственника и название.

Гостиница принимала мигрантов до октября 2023 года, после чего было решено провести «ребрендинг» и сменить юридическое лицо. Хостел должен был открыться в августе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Он считает, что такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые потенциально представляют опасность для страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Установлена личность подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы
24 июля 2024, 15:16

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на автостоянке на севере Москвы. Его имя пока не раскрывается в интересах следствия.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Кроме того, установлен и уже осматривается специалистами автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту, где затем устроил взрыв. Это такси Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работает группа из числа наиболее следователей столичного СК.

Взрыв на парковке на Синявинской улице на севере Москвы прогремел сегодня, 24 июля, около 6:30 утра. Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в салоне которого находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.

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В Краснодаре женщина лишилась части мозга во время родов
24 июля 2024, 14:37

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.
Муж россиянки рассказал, что в январе 2022 года его супруга рожала ребенка в местной больнице. Акушер-гинеколог, встретившая его в роддоме, спросила, почему врачей не предупредили о высокой голосовой щели пациентки. Она рассказала о сложностях с интубацией, которую удалось провести только с помощью реаниматологов.

«Через несколько дней женщину с ребенком выписали, однако дома ее ухудшилось состояние, и она впала в кому. По словам мужа, скорая помощь доставила ее в реанимацию только спустя два часа с момента вызова. Там женщине сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга. Пока находилась в коме, ей [также] удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал муж пострадавшей.

Как стало известно, женщине после операции могут говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». У нее также частично парализована правая сторона тела. Муж россиянки пытается доказать вину врачей, которые отрицают свою причастность к осложнениям. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, пишет издание.

Ранее после семичасовых родов в Калининграде у женщины начались сильные боли, а нога перестала работать. После родов у неё выявили некроз головки бедренной кости, несмотря на рекомендации врачей, она решила рожать самостоятельно.

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