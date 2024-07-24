В Турции задержан россиянин, подорвавший машину военного в Москве

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
В Турции задержали гражданина Российской Федерации, который взорвал Toyota Land Cruiser вместе с военнослужащим на севере Москвы. Об этом проинформировал глава МВД республики Али Ерликая в социальной сети X.
Подрывник по имени Евгений Серебряков после совершения преступления направился из Москвы в Бодрум, там его и задержали. Как сообщает министр, задержание произошло в 10:30 по местному времени (совпадает с московским – ред.), после сообщения, которое поступило в штаб-квартиру турецкого Интерпола.
До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый по этому делу сбежал из России и находится в Турции. В настоящий момент никаких сведений о возможной передаче Серебрякова российской стороне нет.
В результате подрыва автомобиля пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы.
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До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый по этому делу сбежал из России и находится в Турции. В настоящий момент никаких сведений о возможной передаче Серебрякова российской стороне нет.
В результате подрыва автомобиля пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы.
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Алина Юрчак