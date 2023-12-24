Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре во Флориде

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI
Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
Читайте также:
Полиция Лас-Вегаса: При стрельбе в Невадском университете пострадали три человека
Политолог Марков объяснил частые случаи массовой стрельбы в США
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы
Артем Путинцев