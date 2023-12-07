Полиция Лас-Вегаса: При стрельбе в Невадском университете пострадали три человека

Фото: iStock/Josiah_S
При стрельбе в Невадском университете Лас-Вегаса пострадали три человека. Об этом сообщил шериф полиции города Кевин Макмахилл, чьи слова цитирует телеканал CNN.
«Сейчас мы знаем, что есть трое пострадавших, но неизвестна степень травм. Это число может измениться», — рассказал шериф журналистам.На месте сейчас работает полиция, в ходе операции стрелок «был обезврежен и скончался», однако есть версия, что у него могли быть сообщники. Территория кампуса сейчас оцеплена, ближайшие дороги перекрыты. Администрация университета просит студентов быть осторожными, эвакуироваться в безопасное место, либо продолжать оставаться в укрытиях.
Читайте также:
В Невадском университете Лас-Вегаса произошла стрельба, есть погибшие
Политолог Марков объяснил частые случаи массовой стрельбы в США
CNN: Минимум 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в США
Артем Путинцев