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Полиция Лас-Вегаса: При стрельбе в Невадском университете пострадали три человека

07 декабря 2023, 05:12
Фото: iStock/Josiah_S

Фото: iStock/Josiah_S

При стрельбе в Невадском университете Лас-Вегаса пострадали три человека. Об этом сообщил шериф полиции города Кевин Макмахилл, чьи слова цитирует телеканал CNN.
«Сейчас мы знаем, что есть трое пострадавших, но неизвестна степень травм. Это число может измениться», — рассказал шериф журналистам.

На месте сейчас работает полиция, в ходе операции стрелок «был обезврежен и скончался», однако есть версия, что у него могли быть сообщники. Территория кампуса сейчас оцеплена, ближайшие дороги перекрыты. Администрация университета просит студентов быть осторожными, эвакуироваться в безопасное место, либо продолжать оставаться в укрытиях.


Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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Подмосковные спасатели извлекли беременную из разбитого автомобиля
07 декабря 2023, 17:41

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли беременной женщине, пострадавшей в ДТП. Авария случилась на 17-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В посёлке Наугольное произошло боковое столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и машины Chevrolet Niva, за рулём которой находилась беременная женщина. Удар пришёлся на сторону водителя «Нивы», и будущая мама оказалась зажата в салоне легковушки. 
«Оперативно прибывшие на место аварии спасатели специальным инструментом отодвинули водительское кресло и эвакуировали 34-летнюю пострадавшую через пассажирскую дверь. Женщину бережно зафиксировали на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой помощи», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
С подозрением на закрытую травму живота пациентку доставили в больницу. Второму участнику аварии медицинская помощь не потребовалась. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Крупный пожар вспыхнул на Электрозаводе в Москве
07 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве вспыхнул пожар на Электрозаводе.
Отмечается, что над комплексом зданий на Преображенской набережной виден черный густой столб дыма. 

Пожарные службы уже следуют на место происшествия. 

О площади возгорания в настоящее время неизвестно. 

Электрозавод, занимающийся производством электротехнического оборудования для различных отраслей, был построен в Москве в 1928 году

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#пожар
#москва
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Россиянин Винник отравился в американской тюрьме
07 декабря 2023, 17:33

Фото: istock / BrianAJackson

Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют, отравился американской тюремной пищей в СИЗО «Санта-Рита», но ему не было оказано необходимой помощи.
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пишет «RT на русском». Россиянин отравился в тюрьме ещё 1 декабря. 

«Винник после приема тюремной пищи — фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания», —сообщил Иван Мельников.
С его слов, сотрудники тюрьмы не оказали заключённому необходимую медицинскую помощь, но после того, как в дело вмешались адвокаты, «дали пару таблеток».

Причину отравления до сих пор не установили. Винник плохо себя чувствует. К тому же он страдает рядом хронических заболеваний.
По словам адвоката, американская сторона нарушает законодательство США, так как содержит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо 10 месяцев.

«С учетом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест», —утверждает Иван Мельников.
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#сша
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#сизо
#тюрьма
#отравление
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Сожитель матери убил её двухлетнюю дочь на Урале
В Первоуральске сожителя матери обвинили в убийстве ее двухлетней дочери
07 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В свердловском Первоуральске сожитель женщины убил ее двухлетнюю дочь, он арестован. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Согласно сообщению, мужчина избил девочку, она скончалась от полученных травм. Тело своей дочери обнаружила мать, она же и позвонила в скорую помощь. Также уточняется, что мужчина систематически избивал ребенка, но мать не обращалась в полицию из-за страха перед ним.

В ноябре 2023 года женщина, стремя детьми переехала в Первоуральск из Екатеринбурга. Погибшая девочка росла в многодетной неполной семье. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.
73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку.

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#мужчина
#девочка
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В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
07 декабря 2023, 17:19

Фото: iStock/Shutter2U

Рядом с Московским вокзалом Санкт-Петербурга россияне из 5 регионов страны устроили массовую драку с применением ножей.
«Фонтанка» пишет, что это произошло вечером 6 декабря. После драки двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей госпитализировали на скорой с ножевыми ранениями. Врачи обработали раны, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Зачинщиков драки оперативно задержали. Ими оказались мужчина из Карачаево-Черкесии, четверо приезжих из Калмыкии и два человека из Ставрополья. Всем участника драки от 30 до 40 лет. 

В полиции на нарушителей порядка оформили протоколы о мелком хулиганстве. У задержанных изъяли семь ножей. Их отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#полиция
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#драка
#происшествие
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В Москве горит Митинский радиорынок
Пожар произошел на Митинском радиорынке в Москве
07 декабря 2023, 16:45

Фото: istock /sarawutk

Загорелся и взорвался аккумулятор гироскутера на Митинском радиорынке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, из здания рынка эвакуируют людей. На место инцидента направлены экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 
 
Прежде возгорание произошло на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Площадь пожара распространилась на 1000 квадратных метров. Частично обрушилась кровля помещения. В результате происшествия никто не пострадал. 
 
Причины пожара не установлены. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился в производственном здании. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В настоящее время последствия ЧП устраняются.  

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#возгорание
#происшествия
#рынок
#пожар
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На полицейских, «крышевавших» ОПГ, вышли после погони и стрельбы в Петербурге
07 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Yingko

На полицейских, которые покровительствовали банде «азербайджанских вымогателей», удалось выйти после стрельбы и погони в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, члены ОПГ 21 ноября избили и отобрали 400 тысяч рублей у двоих молодых людей. Прибывшие на место полицейские, вместо того, чтобы задержать нападавших, задержали пострадавших, а члены банды им в этом помогали. Тогда, заподозрив неладное, один из парней прыгнул за руль полицейского авто, повернул ключ зажигания и помчал прочь.

После чего была часовая погоня и стрельба. Однако угонщиков полицейского автомобиля все-же задержали. Их доставили в отдел МВД Выборгского района. А там им предложили оформить «Хулиганство», а вымогатели должны были оперативно починить автомобиль.

Эти действия полицейских привлекли внимание УСБ и СК. В настоящее время задержаны два сотрудника МВД.

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#стрельба
#мвд
#автомобиль
#хулиганство
#полицейские
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Двое сотрудников МВД задержаны за «крышевание» азербайджанской мафии в Петербурге
Задержаны два сотрудника 59-ого отдела МВД Петербурга за покровительство ОПГ
07 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге УСБ задержало двоих сотрудников 59-ого отдела МВД Выборгского района по подозрению в содействии организованной группе вымогателей, избивавших людей ради денег.
Следствие установило, что девушка обратилась к членам «банды», чтобы они избили и забрали 160 тысяч рублей у ее бывшего молодого человека. Она назначила парню встречу, где его избили пятеро мужчин. После нападения его доставили в отдел и вместо того, чтобы разбираться, выписали ему штраф за административное нарушение.

Однако все члены ОПГ были задержаны. После чего и вышли на сотрудников 59-ого отела МВД, которые помогали им. В отношении двух уже началась внутренняя служебная проверка.

Ранее сообщалось, что СОБР нагрянул в 59-й отдел МВД Выборгского района в Санкт-Петербурге, сейчас там проводятся обыски по делу о покровительстве банды «азербайджанских вымогателей».

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#сизо
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Питерского бизнесмена пытали плоскогубцами, чтобы он выдал полмиллиарда рублей
07 декабря 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

20 октября соучредитель нескольких крупных фирм Анатолий Столяров спустился на парковку к своему автомобилю.
В этот момент из микроавтобуса выбежали трое неизвестных в балаклавах и затащили бизнесмена внутрь. В салоне Столярову связали руки и ноги скотчем, а пальцы засунули в плоскогубцы, чтобы предприниматель быстрее рассказал, где он хранит 500 млн рублей.

Столяров пытался объяснить, что у него нет таких денег, но дома в сейфе лежит около 50 млн. Грабителя взяли ключи от автомобиля Анатолия, ключи от квартиры, выяснили у него код от домофона и узнали, как отключить сигнализацию в квартире. 

Двое грабителей поехали к бизнесмену домой, забирать оружейный ящик, где были спрятаны деньги, а двое других остались с жертвой.
Забрав ящик, грабители оставили бизнесмена связанным в машине. 

В конце ноября следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались уроженцы Чечни, мужчина из Санкт-Петербурга и Пятигорска. 
Трое отправлены в СИЗО, один — под домашним арестом. Следователи не исключают, что это не единственный разбой, который произвёл квартет. 

При этом, в конце 2020 года бизнесмена уже грабили. Тогда преступники встретили Столярова на лестничной площадке и забрали у него 25 млн рублей и украшений на 200 тысяч.

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#санкт-петербург
#бизнесмен
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