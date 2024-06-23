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Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале

23 июня 2024, 20:37
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

По предварительным данным, в результате обстрела поста ДПС в Махачкале погиб один сотрудник, а шестеро получили ранения. Об этом сообщил МВД Республики Дагестан в своем Telegram-канале.
Сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Ранее поступала информация, что на улице Ермошкина в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Введен план «Перехват», ведется установление личностей нападавших.



Кроме того, в Дербенте были обстреляны синагога и православный храм, что вызвало сильный пожар в синагоге.

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На границе Абхазии и России произошла перестрелка
23 июня 2024, 20:55

Фото: iStock/ipopba

На границе между Абхазией и Россией произошла перестрелка, в результате которой есть жертвы. Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передает РИА Новости.
По его словам, перестрелка произошла около 18 часов на реке Псоу. Участники конфликта установлены, все они являются гражданами Абхазии. В ходе инцидента один человек получил ранение, а случайный прохожий погиб.

Позднее МВД Абхазии уточнило, что перестрелка произошла на КПП «Псоу». Погиб один человек, четверо получили ранения, среди них одна несовершеннолетняя. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания виновных.

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#ранение
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Число умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию россиян достигло семи
Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерли семь паломников из России
23 июня 2024, 20:20

Фото: iStock/Zurijeta

Во время хаджа в Мекку, Саудовская Аравия, скончались семь российских паломников, сообщил представитель российского генерального консульства в Джидде. Ранее сообщалось о пяти смертях.
«Всего во время хаджа умерли семь граждан России — двое мужчин и пять женщин. Причинами смерти стали обострение хронических заболеваний и физическое истощение на фоне экстремальной жары», — сообщил представитель агентства.
Глава российской «Хадж-миссии» Хизбулла Асуев сообщил РИА Новости, что только двое из умерших были зарегистрированы как паломники. Остальные имели туристические визы, которые не предназначены для совершения хаджа.

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#визы
#новости
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SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского
23 июня 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В городе Дербент в Республике Дагестан неизвестные обстреляли церковь, а затем открыли огонь по правоохранителям. Один полицейский убит, ещё один ранен.
Инцидент произошёл около православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина, сообщает телеграм-канал SHOT. Злоумышленники обстреляли подъехавших полицейских, один из которых получил смертельное ранение. Очевидцы рассказывают, что перед тем, как скрыться, преступники подожгли церковь и расположенную неподалёку синагогу.

Весь личный состав полиции города поднят по тревоге. Объявлен план «Перехват». Преступники могли скрыться на автомобиле «Фольксваген». Около церкви дежурят пожарные и полиция.

Позже появилась информация о поджоге синагоги в столице Дагестана Махачкале. Пока не известно, связано ли это происшествие с событиями в Дербенте. Сообщается, что на улицах Махачкалы также гремят выстрелы. Неизвестные в чёрном расстреливают полицейские машины.

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#полицейские
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В Севастополе понедельник объявили днем траура
23 июня 2024, 17:36

Фото: istock/RussieseO

Губернатор Михаил Развожаев объявил понедельник днем траура в Севастополе после атаки со стороны ВСУ.
В своем Telegram-канале он сообщил, что 24 июня в городе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. Развлекательные программы на телевидении и радио также не будут транслироваться.

Губернатор добавил, что государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены.

ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По информации Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены над акваторией, однако обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

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Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло
23 июня 2024, 17:20

Фото: Фотобанк Московской области

Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Среди погибших — трое детей и двое взрослых. Количество пострадавших увеличилось до 119 человек.

Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ использовали пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.

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#пво
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В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов
23 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/Thomasaf

В Дагестане арестован сотрудник ФСО, которого подозревают в создании сети притонов в Махачкале, Каспийске и Дербенте, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
«По материалам дела, поступившим в суд, в июне 2023 года подозреваемый, работая в Центре специализированной связи ФСО РД, присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент. Кроме того, группа занималась решением возникающих проблем с правоохранительными органами», — говорится в сообщении на странице суда в соцсети «ВКонтакте».
Пресс-служба уточнила, что подозреваемый будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

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В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
Замглавы Севастополя Кулагин назвал ракетную атаку ВСУ террористическим актом
23 июня 2024, 15:27

Фото: istock / chameleonseye

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин охарактеризовал ракетный удар украинских войск по городу как террористический акт.
«В связи с произошедшим террористическим актом сообщаю: система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на своих рабочих местах», — написал Кулагин в Telegram.
ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По словам губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были сбиты над акваторией, но их осколки упали в прибрежной зоне. В результате ракетной атаки пострадали 22 человека, двое, включая двухлетнего ребенка, погибли.

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#пво
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Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь свыше полтысячи машин
23 июня 2024, 14:52

Фото: iStock/Apriori1

На подходах к Крымскому мосту образовалась значительная очередь из более чем пятисот автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра, отслеживающий ситуацию на автотрассах к мосту.
В воскресенье движение по мосту было временно приостановлено дважды: первый раз на 21 минуту, второй — на три минуты. Причины этих остановок не были объявлены.

По данным сообщения, на очереди с Тамани стоит 336 автомобилей, ожидание может занять до часа. С другой стороны, перед досмотровыми пунктами у Керчи выстроено 256 машин, также среднее время ожидания составляет около часа.

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В Москве от сильнейшего удара об столб перевернулся электробус
23 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/conejota

На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошло серьезное ДТП с участием электробуса, который на полной скорости врезался в опору городского освещения и перевернулся. Об этом сообщает оперативный отдел УМВД Москвы.
Многочисленные СМИ опубликовали видео, где видно, что передняя часть автобуса сильно повреждена, выбиты почти все пассажирские окна, а лобовое стекло полностью разбито. Столб освещения, в который врезался автобус, лежит на земле, переломленный в месте удара.

По данным МЧС, для устранения последствий аварии не потребовалась помощь пожарных и спасателей. Водитель электробуса не пострадал и госпитализация ему не понадобилась. К счастью, в момент аварии в автобусе не было пассажиров, так как он направлялся в парк.

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