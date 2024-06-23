Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале

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По предварительным данным, в результате обстрела поста ДПС в Махачкале погиб один сотрудник, а шестеро получили ранения. Об этом сообщил МВД Республики Дагестан в своем Telegram-канале.
Сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет.
Ранее поступала информация, что на улице Ермошкина в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Введен план «Перехват», ведется установление личностей нападавших.
Кроме того, в Дербенте были обстреляны синагога и православный храм, что вызвало сильный пожар в синагоге.
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Ранее поступала информация, что на улице Ермошкина в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Введен план «Перехват», ведется установление личностей нападавших.
Кроме того, в Дербенте были обстреляны синагога и православный храм, что вызвало сильный пожар в синагоге.
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Артем Кузьмин