SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov
В городе Дербент в Республике Дагестан неизвестные обстреляли церковь, а затем открыли огонь по правоохранителям. Один полицейский убит, ещё один ранен.
Инцидент произошёл около православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина, сообщает телеграм-канал SHOT. Злоумышленники обстреляли подъехавших полицейских, один из которых получил смертельное ранение. Очевидцы рассказывают, что перед тем, как скрыться, преступники подожгли церковь и расположенную неподалёку синагогу.
Весь личный состав полиции города поднят по тревоге. Объявлен план «Перехват». Преступники могли скрыться на автомобиле «Фольксваген». Около церкви дежурят пожарные и полиция.
Позже появилась информация о поджоге синагоги в столице Дагестана Махачкале. Пока не известно, связано ли это происшествие с событиями в Дербенте. Сообщается, что на улицах Махачкалы также гремят выстрелы. Неизвестные в чёрном расстреливают полицейские машины.
Читайте также:
Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского в Домодедове
Весь личный состав полиции города поднят по тревоге. Объявлен план «Перехват». Преступники могли скрыться на автомобиле «Фольксваген». Около церкви дежурят пожарные и полиция.
Позже появилась информация о поджоге синагоги в столице Дагестана Махачкале. Пока не известно, связано ли это происшествие с событиями в Дербенте. Сообщается, что на улицах Махачкалы также гремят выстрелы. Неизвестные в чёрном расстреливают полицейские машины.
Читайте также:
Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского в Домодедове
Александр Бойцов