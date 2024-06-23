SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского

В Подмосковье госпитализировали в тяжелом состоянии Никиту Литвинкова, героя популярного в начале 2000 годов мема про «борщ с капусткой, но не красный». Как сообщает телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, у блогера случился передоз наркотиками.